Бундеслига. «Бавария» в меньшинстве удержала гостевую победу над «Гройтер Фюртом»

«Бавария» на чужом поле обыграла выходца из второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт». У мюнхенцев забил форвард Томас Мюллер.

По количеству официальных голов за «Баварию» Мюллер опередил Карла-Хайнца Румменигге (217). У Мюллера теперь 218 таких мячей.

С 48-й минуты «Бавария» играла в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Бенжамен Павар.

Германия. Бундеслига. 6-й тур

Гройтер Фюрт – Бавария – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мюллер, 10; 0:2 – Киммих, 31; 0:3 – Грисбек, 68 (в свои ворота); 1:3 – Иттен, 88.

Удаления: нет – Павар, 48.

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