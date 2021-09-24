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    Бундеслига. «Бавария» в меньшинстве удержала гостевую победу над «Гройтер Фюртом»

    «Бавария» на чужом поле обыграла выходца из второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт». У мюнхенцев забил форвард Томас Мюллер.

    По количеству официальных голов за «Баварию» Мюллер опередил Карла-Хайнца Румменигге (217). У Мюллера теперь 218 таких мячей.

    С 48-й минуты «Бавария» играла в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Бенжамен Павар.

    Германия. Бундеслига. 6-й тур

    Гройтер Фюрт – Бавария – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мюллер, 10; 0:2 – Киммих, 31; 0:3 – Грисбек, 68 (в свои ворота); 1:3 – Иттен, 88.

    Удаления: нет – Павар, 48.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2021 23:22
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