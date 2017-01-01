Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»

ПОМНЮ ФЕЛИКСА ХОРСТА ХРУБЕША ТОТ СОСТАВ ГАМБУРГА И ФИНАЛ КЧ ГАМБУРГ-ЮВЕНТУС1-0.МАГАТ И ЗАБИЛ ТОТ ГОЛ.
«Фрайбург» в 27-м туре чемпионата Германии сыграл вничью с аутсайдером «Гройтер Фюртом». Тем не менее, очко позволило команде Кристиана Штрайха обогнать «Лейпциг» и подняться в зону Лиги чемпионов.
«Герта» в первом матче под руководством Феликса Магата разгромила «Хоффенхайм». Благодаря этому берлинцы покинули зону прямого вылета.
Германия. Бундеслига. 27-й тур
Герта – Хоффенхайм – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Штарк, 39; 2:0 – Бельфодил, 63; 3:0 – Тусар, 74.
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