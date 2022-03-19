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  • Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»

Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»

19 марта 2022, 19:28
3

«Фрайбург» в 27-м туре чемпионата Германии сыграл вничью с аутсайдером «Гройтер Фюртом». Тем не менее, очко позволило команде Кристиана Штрайха обогнать «Лейпциг» и подняться в зону Лиги чемпионов.

«Герта» в первом матче под руководством Феликса Магата разгромила «Хоффенхайм». Благодаря этому берлинцы покинули зону прямого вылета.

Германия. Бундеслига. 27-й тур

Гройтер Фюрт – Фрайбург – 0:0

Герта – Хоффенхайм – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Штарк, 39; 2:0 – Бельфодил, 63; 3:0 – Тусар, 74.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Герта Хоффенхайм Фрайбург Гройтер Фюрт Магат Феликс
Комментарии (3)
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DeStar
1647707450
матч фрайбурга один из самых убогих пока в этом сезоне, были и хуже матчи конечно ,но ....этот был мега скучный
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ГУРОВ
1647709560
ПОМНЮ ФЕЛИКСА ХОРСТА ХРУБЕША ТОТ СОСТАВ ГАМБУРГА И ФИНАЛ КЧ ГАМБУРГ-ЮВЕНТУС1-0.МАГАТ И ЗАБИЛ ТОТ ГОЛ.
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