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Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»

«Фрайбург» в 27-м туре чемпионата Германии сыграл вничью с аутсайдером «Гройтер Фюртом». Тем не менее, очко позволило команде Кристиана Штрайха обогнать «Лейпциг» и подняться в зону Лиги чемпионов.

«Герта» в первом матче под руководством Феликса Магата разгромила «Хоффенхайм». Благодаря этому берлинцы покинули зону прямого вылета.

Германия. Бундеслига. 27-й тур

Гройтер Фюрт – Фрайбург – 0:0

Герта – Хоффенхайм – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Штарк, 39; 2:0 – Бельфодил, 63; 3:0 – Тусар, 74.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +16

    ГУРОВ 1 час назад

    ПОМНЮ ФЕЛИКСА ХОРСТА ХРУБЕША ТОТ СОСТАВ ГАМБУРГА И ФИНАЛ КЧ ГАМБУРГ-ЮВЕНТУС1-0.МАГАТ И ЗАБИЛ ТОТ ГОЛ.

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    Рейтинг: +11538

    DeStar 1 час назад

    матч фрайбурга один из самых убогих пока в этом сезоне, были и хуже матчи конечно ,но ....этот был мега скучный

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