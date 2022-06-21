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«Роберт чувствует себя обманутым». Стало известно, почему Левандовски решил уйти из «Баварии»

Бывший футболист сборной Польши Томаш Хайто объяснил желание нападающего Роберта Левандовски покинуть «Баварию».

«Роберт глубоко разочарован в руководстве «Баварии» и чувствует себя обманутым. Оливер Кан заявил, что сделал ему предложение о продлении контракт, но Роберт сказал, что не получил его», – сказал Хайто.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость нападающего – 45 миллионов евро.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +769

    OBOLEV 31 минуту назад

    Поляки еще те редиски. И сам Роберт) когда переходил в Баварию. Понимаю, что это совпадение , но сегодня уже не жалко , что ему не дали золотой мяч. Хоть и по спортивному принципу он его и заслужил.

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    Рейтинг: +2039

    ItalianFootball 42 минуты назад

    Как же модно там быть жертвой.

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