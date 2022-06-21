«Роберт чувствует себя обманутым». Стало известно, почему Левандовски решил уйти из «Баварии»

Бывший футболист сборной Польши Томаш Хайто объяснил желание нападающего Роберта Левандовски покинуть «Баварию».

«Роберт глубоко разочарован в руководстве «Баварии» и чувствует себя обманутым. Оливер Кан заявил, что сделал ему предложение о продлении контракт, но Роберт сказал, что не получил его», – сказал Хайто.

В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

Его контракт с мюнхенцами истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость нападающего – 45 миллионов евро.

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