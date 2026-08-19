Заявление Мусиалы после нового обморока на поле

Футболист «Баварии» Джамал Мусиала опубликовал пост после второго за несколько дней обморока во время матча.

«Сначала о главном. Я в порядке! Прежде всего я особенно благодарен за ваши сообщения и вашу поддержку! Я понимаю, что многие из вас беспокоятся обо мне. Сегодня я хочу развеять эти опасения и немного объяснить: у меня диагностированы кратковременные и временные эпизоды потери сознания, которые легко поддаются лечению и вызваны неврологической дисфункцией. Они могут приводить к тем моментам, которые произошли недавно, например, с «Лейпцигом» и теперь – с «Хайденхаймом». Я знаю, что на первый взгляд они могут казаться пугающими, но для меня сейчас они просто часть повседневной жизни.

Я получаю наилучшую возможную медицинскую помощь в этом плане, и я очень оптимистичен. «Бавария» и самые близкие мне люди всегда рядом и поддерживают меня в этом пути.

Важно то, что нет дополнительных рисков для здоровья сверх этого. В тесном согласовании и регулярном общении со специалистами это было моим личным желанием – встретить этот вызов лицом к лицу и, с одобрения экспертов по неврологии, продолжать делать то, что помогает мне больше всего в восстановлении: просто жить своей повседневной жизнью и продолжать следовать своей страсти – играть в футбол. Я взял на себя ответственность за это решение.

В целом у меня очень хорошее предчувствие и я на верном пути. Что помогает мне больше всего на этом пути – это продолжать идти к победам и титулам вместе с моей командой, с вашей невероятной поддержкой. Я надеюсь, это поможет вам лучше меня понять. В то же время я прошу вашего понимания, что хотел бы продолжать держать это дело в кругу моих самых близких доверенных лиц, клуба и экспертов», – написал Мусиала в соцсети.