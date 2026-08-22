Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории

«Айнтрахт» в гостях разгромил «Санкт-Тенис» со счетом 11:0 в матче 1-го раунда Кубка Германии.

Игра прошла на стадионе «Гротенбург» в Крефельде.

Победа над командой из пятого по статусу дивизиона стала самой крупной для клуба из Франкфурта-на-Майне в его истории в официальных матчах.

«Айнтрахт» при этом вел в счете 10:0 после первого тайма. Это самый крупный разгром по итогам первой половины встречи в истории Кубка Германии.

Это был первый официальный матч для 56-летнего Ади Хюттера после возвращения на пост главного тренера «Айнтрахта».

Несколькими днями ранее клуб из Франкфурта-на-Майне проиграл со счетом 0:7 на выезде «Брентфорду» в товарищеском матче.

Кубок Германии

1-й раунд

Санкт-Тeнис – Айнтрахт – 0:11 (0:10

Голы: 0:1 – Буркардт, 4; 0:2 – Кох, 10; 0:3 – Амаимуни-Эшгуяб, 17; 0:4 – Буркардт, 29; 0:5 – Узун, 34; 0:6 – Узун, 36; 0:7 – Буркардт, 41; 0:8 – Баум, 44; 0:9 – Эбнуталиб, 45+1; 0:10 – Гетце, 45+5; 0:11 – Шаиби, 87.