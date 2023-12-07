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    «Бавария» пустила 4 гола от неизвестной команды. И все равно установила рекорд Кубка

    «Бавария» пустила 4 гола от неизвестной команды. И все равно установила рекорд Кубка

    Удаление Зюле всех только развеселило.

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    Чумовой сэйв защитника перекрыл разгромную победу «Баварии»

    Чумовой сэйв защитника перекрыл разгромную победу «Баварии»

    Спасение, в котором много эмоций.

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    «Если меня позовут в сборную Германии, я откажусь и буду ждать вызова из России»

    «Если меня позовут в сборную Германии, я откажусь и буду ждать вызова из России»

    Еще один немец хочет играть за нашу сборную.

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    Будущий тренер «Баварии» оставил клуб без трофея
    Герой

    Будущий тренер «Баварии» оставил клуб без трофея

    Нико Ковач выиграл Кубок в последнем матче в «Айнтрахте».

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    «Важно сочетать характер и качество». Унизительное спасение Бендера, которое выключило «Баварию»
    Герой

    «Важно сочетать характер и качество». Унизительное спасение Бендера, которое выключило «Баварию»

    Свен Бендер не позволил забить Арьену Роббену, выбив мяч из пустых ворот. Это позволило дортмундской «Боруссии» выиграть у «Баварии» и установить рекорд Германии. «Бомбардир» рассказывает о забытом герое матча, сделавшем потерянным сезон для «Баварии».

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    Лучший перфоманс осени. Фанаты собрали опавшую листву и устроили шоу
    Эко-фанатизм

    Лучший перфоманс осени. Фанаты собрали опавшую листву и устроили шоу

    Немецкие болельщики убрались в городе, чтобы разбросать листву на стадионе. Экологически-чистый фанатизм.

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    Супервыезд и крутое шоу 10 000 фанатов «Униона» за 500 км от дома
    Мегавыезд

    Супервыезд и крутое шоу 10 000 фанатов «Униона» за 500 км от дома

    Крутая арена в Дортмунде пережила нашествие из Берлина – гигантское количество фанов «Униона» преодолело полтысячи километров и зажгло на матче Кубка.

    Цифра дня. Почему Кингсли Коман круче Златана и даже Месси
    Где твои 19 лет?

    Цифра дня. Почему Кингсли Коман круче Златана и даже Месси

    Кингсли Коман выиграл с «Баварией» Бундеслигу и Кубок Германии. «Бомбардир» показывает, в чем 19-летний футболист превосходит великих футболистов.

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    «МЮ» выиграл Кубок Англии. «Ювентус» обыграл «Милан»
    Кубковый онлайн

    «МЮ» выиграл Кубок Англии. «Ювентус» обыграл «Милан»

    «Бавария» выиграла у «Боруссии» в финале Кубка Германии. «ПСЖ» разгромил «Марсель» во Франции. «Бомбардир» показывает основные моменты четырех финалов.

    4

    Зачем Матс Хуммельс понадобился «Баварии»
    Герой

    Зачем Матс Хуммельс понадобился «Баварии»

    «Бавария» опять сделала это — увела лидера у Дортмунда. «Бомбардир» рассказывает, что Хуммельс сможет дать мюнхенцам, кроме трогательной истории о возвращении заблудшего воспитанника.

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    Как фанаты «Ливерпуля» заставили клуб извиниться

    Как фанаты «Ливерпуля» заставили клуб извиниться

    Болельщики «Ливерпуля» добились исторического результата. Клуб остановил рост цен на билеты, а владельцы даже извинились перед трибунами. Вслед за Англией о себе заявили фанаты дортмундской «Боруссии». «Бомбардир» показывает, как в Европе проходили акции протеста из-за подорожания билетов.

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    Все статьи
    Футбольные матчи
    Германия. Кубок, 1/4 финала
    30 января, вторник
    22:45
    Санкт-Паули
    Фортуна
    2 (3)
    3 (4)
    Матч завершен
    31 января, среда
    22:45
    Герта
    Кайзерслаутерн
    1
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    Матч завершен
    6 февраля, вторник
    22:45
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    Штутгарт
    3
    2
    Матч завершен
    7 февраля, среда
    22:45
    Саарбрюккен
    Боруссия М
    Перенесен на неопределенный срок
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