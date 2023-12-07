«Бавария» пустила 4 гола от неизвестной команды. И все равно установила рекорд Кубка
Удаление Зюле всех только развеселило.
«Важно сочетать характер и качество». Унизительное спасение Бендера, которое выключило «Баварию»
Свен Бендер не позволил забить Арьену Роббену, выбив мяч из пустых ворот. Это позволило дортмундской «Боруссии» выиграть у «Баварии» и установить рекорд Германии. «Бомбардир» рассказывает о забытом герое матча, сделавшем потерянным сезон для «Баварии».
Как фанаты «Ливерпуля» заставили клуб извиниться
Болельщики «Ливерпуля» добились исторического результата. Клуб остановил рост цен на билеты, а владельцы даже извинились перед трибунами. Вслед за Англией о себе заявили фанаты дортмундской «Боруссии». «Бомбардир» показывает, как в Европе проходили акции протеста из-за подорожания билетов.
|Игрок
|Команда
|Голы
|1
|Бильбия
|Падерборн
|4
|2
|Резе
|Герта
|4
|3
|Адли
|Байер
|4
|4
|Хартель
|Санкт-Паули
|4
|5
|Узун
|Нюрнберг
|3
|Игрок
|Команда
|Пасы
|1
|Риттер
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|Резе
|Герта
|3
|3
|Смит
|Санкт-Паули
|3
|4
|Фримпонг
|Байер
|3
|5
|Вирц
|Байер
|3
|Игрок
|Команда
|Г+П
|1
|Резе
|Герта
|7
|2
|Хартель
|Санкт-Паули
|6
|3
|Адли
|Байер
|6
|4
|Йоуханнессон
|Фортуна
|6
|5
|Думан
|Нюрнберг
|4