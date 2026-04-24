Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу

В матче 1/2 финала Кубка Германии «Штутгарт» дома победил «Фрайбург» со счетом 2:1.
Основное время игры закончилось вничью. У гостей отличился Максимилиан Эггештайн на 28-й минуте, а у хозяев Дениз Ундав на 70-й.
В дополнительное время победу «Штутгарту» принес гол Тиагу Томаша на 119-й минуте.
Ранее первым финалистом Кубка Германии стала «Бавария», победившая в другом полуфинале «Байер» со счетом 2:0.
Решающий матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 23 мая.
«Бавария» выигрывала Кубок Германии 20 раз.
«Штутгарт» 4 раза побеждал в турнире, в том числе в прошлом сезоне.
Германия. Кубок. 1/2 финала
