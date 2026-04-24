Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу

Сегодня, 08:20

В матче 1/2 финала Кубка Германии «Штутгарт» дома победил «Фрайбург» со счетом 2:1.

Основное время игры закончилось вничью. У гостей отличился Максимилиан Эггештайн на 28-й минуте, а у хозяев Дениз Ундав на 70-й.

В дополнительное время победу «Штутгарту» принес гол Тиагу Томаша на 119-й минуте.

Ранее первым финалистом Кубка Германии стала «Бавария», победившая в другом полуфинале «Байер» со счетом 2:0.

Решающий матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине 23 мая.

«Бавария» выигрывала Кубок Германии 20 раз.

«Штутгарт» 4 раза побеждал в турнире, в том числе в прошлом сезоне.

Германия. Кубок. 1/2 финала
Штутгарт - Фрайбург - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: 0:1 - М. Эггештайн, 28; 1:1 - Д. Ундав, 70; 2:1 - Т. Томаш, 119.

