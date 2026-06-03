«Зенит» сыграет в июле с европейским клубом

«Зенит» обнародовал еще одного соперника на летние сборы. 12 июля петербуржцы примут сербскую «Црвену Звезду».
Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. Сербов тренирует Деян Станкович, работавший со «Спартаком» в 2024-2025 годах.
Ранее стало известно, что 8 июля «Зенит» примет в Петербурге узбекистанский «Нефтчи».
- «Зенит» стал чемпионом России в свой 100-й сезон.
- При этом на протяжении большей части сезона в таблице лидировал «Краснодар».
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. 18 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в суперкубковом матче. Скорее всего, встреча состоится в Волгограде.
Источник: официальный сайт «Зенита»