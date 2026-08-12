Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о возможном трансфере Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Если клубы из топ-5 лиг [Европы] не приходят за Батраковым, а пришeл «Галатасарай», то у «Локомотива» есть время, чтобы поиграть.

Сейчас [генеральный директор «Локомотива»] Ротенберг может повышать пункты, что они хотят продать Алексея подороже. Они все прекрасно понимают, что через год трансфер получится ещe дешевле.

Насколько я знаю турецкий футбол – всe, что они говорят сегодня, могут забыть уже завтра. Если бы «Галатасарай» сказал, что завтра 20 миллионов евро поступят на ваш счeт, а Батраков становится нашим игроком, то «Локо», возможно, и пошeл бы.

Но я думаю, что турки хотят раскидать платежи на несколько лет. Для «Локомотива» это бессмысленно», – сказал Генич.