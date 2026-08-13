В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов дал понять, что петербургский клуб пытался купить Артема Карпукаса и Константина Тюкавина.

«Официально мы делали только два предложения: московскому «Динамо» – по поводу нападающего и «Локомотиву» – по поводу полузащитника.

Но этих игроков на данный момент в «Зените» нет. Всe остальное – домыслы, которые к действительности не имеют никакого отношения.

Как и многие суммы, которые при этом чуть ли не каждый день фигурируют в российской и зарубежной прессе», – заявил Зырянов.