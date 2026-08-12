Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на информацию, что главного тренера команды Сергея Семака не устраивает игра опорного полузащитника Вильмара Барриоса.
– Один из слухов: Сергей Семак якобы недоволен Вильмаром Барриосом.
– Это полнейший бред. Невозможно быть недовольным футболистом, который постоянно выходит в стартовом составе и является ключевым игроком на протяжении многих лет.
Такое пишут люди, которых ввели в заблуждение и обманули. Другое дело, что у игрока еще год контракта, и если по нему будут предложения, мы будем готовы их рассмотреть.
- Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
- Его статистика: 264 матча, 3 гола, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»