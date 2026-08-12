Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на информацию, что главного тренера команды Сергея Семака не устраивает игра опорного полузащитника Вильмара Барриоса.

– Один из слухов: Сергей Семак якобы недоволен Вильмаром Барриосом.

– Это полнейший бред. Невозможно быть недовольным футболистом, который постоянно выходит в стартовом составе и является ключевым игроком на протяжении многих лет.

Такое пишут люди, которых ввели в заблуждение и обманули. Другое дело, что у игрока еще год контракта, и если по нему будут предложения, мы будем готовы их рассмотреть.