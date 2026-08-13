Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев считает, что Матвей Сафонов еще не достиг уровня Игоря Акинфеева.

«Акинфеев – масштабная величина российского футбола, он навсегда вписал свое имя в историю футбола. Сафонову еще далековато до уровня Игоря.

Думаю, Матвею еще как минимум нужно отстоять столько же матчей на ноль, как Игорь, чтобы приблизиться к нему», – сказал Дзагоев.