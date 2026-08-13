Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев считает, что Матвей Сафонов еще не достиг уровня Игоря Акинфеева.
«Акинфеев – масштабная величина российского футбола, он навсегда вписал свое имя в историю футбола. Сафонову еще далековато до уровня Игоря.
Думаю, Матвею еще как минимум нужно отстоять столько же матчей на ноль, как Игорь, чтобы приблизиться к нему», – сказал Дзагоев.
- 27-летний Сафонов начал третий сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро и выиграл 9 трофеев.
- Он пропустил 42 гола в 45 матчах при 19 сухих играх.
- Действующий контракт голкипера рассчитан до 2029 года.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»