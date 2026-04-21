Дзагоев сказал, когда попрощался с мечтой о европейской карьере

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал несостоявшийся трансфер в клуб из Европы.

«После «крестов» [разрыв крестообразной связки колена] в 2019-м понял, что мечта о Европе не осуществится.

За полгода до конца контракта с ЦСКА позвонили агенты: «Монако» тебя хочет». Я ответил: «Делайте предложение – я готов». Согласен был идти на меньшие деньги – просто за мечтой.

Набрал хорошую форму: на сборах ни одной тренировки и спарринга не пропустил. Уверен, что выдал бы отличный сезон. И вдруг – «кресты», на ровном месте», – рассказал Дзагоев.