Дзагоев хотел уйти из ЦСКА: «Судьба могла сложиться по-другому»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что у него были мысли об уходе из армейского клуба.

«У меня тоже судьба могла сложиться по-другому. Был момент, когда из ЦСКА хотел обратно в Тольятти уйти. Одно время в основе шанса не давали, а в дубле после Второй лиги уже неинтересно было.

В «Лужниках» случайно встретил начальника тольяттинской команды, спросил про аренду. Кто знает, как бы всe сложилось, если бы я тогда вернулся в Тольятти?

Может, в ЦСКА вообще не заиграл бы. Но Валерий Георгиевич [Газзаев] в итоге дал шанс», – заявил Дзагоев.