Дзагоев хотел уйти из ЦСКА: «Судьба могла сложиться по-другому»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что у него были мысли об уходе из армейского клуба.
«У меня тоже судьба могла сложиться по-другому. Был момент, когда из ЦСКА хотел обратно в Тольятти уйти. Одно время в основе шанса не давали, а в дубле после Второй лиги уже неинтересно было.
В «Лужниках» случайно встретил начальника тольяттинской команды, спросил про аренду. Кто знает, как бы всe сложилось, если бы я тогда вернулся в Тольятти?
Может, в ЦСКА вообще не заиграл бы. Но Валерий Георгиевич [Газзаев] в итоге дал шанс», – заявил Дзагоев.
- Алан закончил карьеру в конце 2023 года в 33-летнем возрасте.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
