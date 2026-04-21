Дзагоев раскрыл, как себя чувствует борющийся с раком Алдонин

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о состоянии здоровья другого бывшего армейца Евгения Алдонина.

Футболист борется с раком поджелудочной железы.

О его болезни стало известно в ноябре прошлого года.

Для лечения Алдонина собирали деньги на благотворительном аукционе.

«Мы на связи. Ему требуются дополнительные анализы, пока находится в Германии.

Женя бодрячком, духом не падает. Говорит: «Жду не дождусь, когда приеду. Посмотрю, насколько вы прибавили».

Дай бог ему крепкого здоровья. Ждeм Женьку», – заявил Дзагоев.