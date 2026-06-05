В «Спартаке» высказались о назначении Мостового

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о возможном приглашении Александра Мостового в тренерский штаб.
– Александр Мостовой часто говорит, что хотел бы тренировать. Есть ли у вас желание рассмотреть его как кандидата в тренерский штаб?
– Это вопрос к Александру. Мы уважаем зону ответственности каждого. Есть главный тренер, есть спортивный директор, а у меня другая функция. Вопросы комплектования тренерского штаба нужно адресовать Кахигао и Карседо.
- 57-летний Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
- С красно-белыми он дважды становился чемпионом СССР.
- Его статистика за московскую команду: 142 матча, 48 голов.
Источник: Sport24