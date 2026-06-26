Сборная Норвегии сыграет с Францией без Холанда

Тренерский штаб сборной Норвегии планирует предоставить дополнительный отдых своим лидерам.

В частности, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попадет в стартовый состав на матч с Францией.

Команды в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 определят, кто выиграет группу I. Перед личной встречей у французов преимущество по дополнительным показателям.