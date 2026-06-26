Сборная Норвегии сыграет с Францией без Холанда

Тренерский штаб сборной Норвегии планирует предоставить дополнительный отдых своим лидерам.
В частности, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попадет в стартовый состав на матч с Францией.
Команды в третьем туре группового этапа ЧМ-2026 определят, кто выиграет группу I. Перед личной встречей у французов преимущество по дополнительным показателям.
- Холанд забил 4 гола в 2 матчах чемпионата мира.
- Франция и Норвегия сыграют сегодня в 22:00 мск на «Жилетт Стэдиум» в Фоксборо.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: L’Equipe