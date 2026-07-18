Самедов прокомментировал приближающийся «Золотой мяч» для 39-летнего Месси

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026.

«Месси может забрать «Золотой мяч»? Если он выиграет ЧМ-26, то это будет заслуженный «Золотой мяч». Но тяжело понять, по каким критериям вообще оценивают.

Его игра на этом мундиале – это просто фантастика, он готов феноменально, это топ-уровень. То, как готов он и его команда, только можно получать удовольствие от футбола и наслаждаться», – сказал Самедов.

Финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

Аргентина с Месси защищает титул.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе