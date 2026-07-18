Инфантино объяснил, почему ЧМ-2026 лучший в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал чемпионат мира 2026 года лучшим в истории.

«Финал будет похож на фейерверк. Будет невероятно. Мир остановится, и три миллиарда человек увидят, чем закончится ЧМ-2026.

Чемпионат мира получается совершенно потрясающим, уникальным и невероятным. Здесь лучшие игроки, лучшие команды, заполненные стадионы и настоящий праздник.

Мир останавливается и смотрит. Это лучший чемпионат мира в истории – с учетом прошлого и настоящего. Кроме того, он готовит нас к будущему.

Я представлял, что турнир будет большим, но не настолько. Не такого масштаба, не с такой атмосферой, праздником и энергией. Во всем мире царит счастье.

Конечно, когда ты проигрываешь, тебе грустно, но люди приехали со всех уголков планеты, чтобы отпраздновать футбол. У нас не было инцидентов. Сюда приехали люди со всего мира, и все они празднуют футбол.

На турнире сыграли все чемпионы, но появились и новые команды, и новые страны. Мы увидели истории, которые способен написать и превратить в легенду только футбол», – сказал Инфантино.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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