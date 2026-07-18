В Барселоне появился мурал с Месси и Ямалем

В Барселоне создали уличный рисунок, посвященный предстоящему финалу чемпионата мира-2026.

На мурале изображены действующий вингер сине-гранатовых Ламин Ямаль и бывший капитан каталонской команды Лионель Месси.

Они сыграют друг с другом в составе сборных Испании и Аргентины.

Созданием мурала занималась команда уличного художника Axe Colours.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

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