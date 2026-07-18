Генич назвал игрока сборной Испании, способного закрыть Месси

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о своих ожиданиях от игры Лионеля Месси в финале чемпионата мира-2026.
«Главное противостояние финала – Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо против Энцо Фернандеса, Паредеса и Де Поля.
Кукурелья может справиться с Месси. Но Лионель может уйти к Порро, которого он может переигрывать.
Против Франции, кстати, играл тот Родри, что взял «Золотой мяч». И де ла Фуэнте знает игроков с детства», – заявил Генич.
- Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.
- Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
- Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.
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Источник: «Матч ТВ»