Генич назвал игрока сборной Испании, способного закрыть Месси

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о своих ожиданиях от игры Лионеля Месси в финале чемпионата мира-2026.

«Главное противостояние финала – Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо против Энцо Фернандеса, Паредеса и Де Поля.

Кукурелья может справиться с Месси. Но Лионель может уйти к Порро, которого он может переигрывать.

Против Франции, кстати, играл тот Родри, что взял «Золотой мяч». И де ла Фуэнте знает игроков с детства», – заявил Генич.

Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

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