«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич признался, что его напугала травма вратаря «Локомотива» Антона Митрюшкина в игре второго тура РПЛ против «Динамо Мх».

Голкипер был заменен на 60-й минуте при счете 1:1.

Вместо него на поле вышел Илья Лантратов.

Без Митрюшкина «Локо» проиграл – 1:2.

«Митрюшкину – здоровья. Слава богу, обошлось, потому что, когда врезался Морозов на такой скорости в колено, я думал: «Пипец. Всe, пипец». Но там вроде как просто рассечение», – сказал Генич.