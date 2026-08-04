«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич признался, что его напугала травма вратаря «Локомотива» Антона Митрюшкина в игре второго тура РПЛ против «Динамо Мх».
- Голкипер был заменен на 60-й минуте при счете 1:1.
- Вместо него на поле вышел Илья Лантратов.
- Без Митрюшкина «Локо» проиграл – 1:2.
«Митрюшкину – здоровья. Слава богу, обошлось, потому что, когда врезался Морозов на такой скорости в колено, я думал: «Пипец. Всe, пипец». Но там вроде как просто рассечение», – сказал Генич.
Источник: «Коммент.Шоу»