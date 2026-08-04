ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»

Правый защитник «Расинга» Гастон Мартирена может со второй попытки оказаться в РПЛ.
Прошлым летом 26-летнего уругвайца безуспешно пытались купить «Зенит» и «Спартак».
Сейчас же переговоры о его трансфере ведет ЦСКА. Московский клуб сделал первое предложение.
Армейцы готовы включить в потенциальную сделку Рамиро ди Лусиано.
- Рыночная стоимость Мартирены – 4 миллиона евро.
- Он никогда не играл в Европе.
- В составе «Расинга» провел 109 матчей, забил 12 голов и сделал 14 ассистов.
Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая