ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»

Правый защитник «Расинга» Гастон Мартирена может со второй попытки оказаться в РПЛ.

Прошлым летом 26-летнего уругвайца безуспешно пытались купить «Зенит» и «Спартак».

Сейчас же переговоры о его трансфере ведет ЦСКА. Московский клуб сделал первое предложение.

Армейцы готовы включить в потенциальную сделку Рамиро ди Лусиано.