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Чукарички
Рамиро ди Лусиано
€ 800 тыс
Рамиро ди Лусиано
Чукарички
21 января 2004 (22)
#22 | Защитник
170 см
Аргентина | Италия
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Трансферы
ЦСКА объявил об уходе легионера
17 сентября
8
Агент подтвердил уход легионера из ЦСКА
16 сентября
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
15 сентября
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
Генич назвал легионера, которого бы убрал из ЦСКА
15 апреля
3
Игрок ЦСКА отказывается покидать клуб
30 января
11
2 игрока ЦСКА близки к переходу в «Крылья Советов»
23 января
5
Аргентинские клубы готовы арендовать игрока ЦСКА
1 января
1
ЦСКА может избавиться от семи футболистов зимой
2025.12.25 23:35
8
Три игрока пропустили тренировку ЦСКА перед матчем с «Пари НН»
2025.10.29 15:00
1
Челестини прокомментировал состояние Акинфеева и других травмированных игроков ЦСКА
2025.10.16 14:28
Защитник ЦСКА выбыл на две недели
2025.09.28 13:58
4
Новобранец ЦСКА назвал одну из сильных сторон своей игры
2025.08.19 15:47
1
Фото
ЦСКА подписал аргентинского защитника
2025.08.19 14:50
1
ЦСКА купил правого защитника из Аргентины
2025.08.19 00:12
1
В ЦСКА ответили на вопросы об интересе к Белтрану, ди Лусиано и Жоао Виктору
2025.08.18 10:00
Ди Лусиано объяснил, почему решил перейти в ЦСКА
2025.08.15 11:25
2
Защитник из Аргентины приехал на подписание контракта с ЦСКА
2025.08.15 08:30
1
ЦСКА согласовал переход ди Лусиано: «Осталось подписать контракт»
2025.07.31 11:30
Агент ди Лусиано раскрыл детали перехода в ЦСКА
2025.07.30 16:48
1
Агент ди Лусиано отреагировал на информацию об интересе ЦСКА
2025.07.30 12:27
«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника
2025.07.29 12:28
1
Агент ди Лусиано высказался об интересе «Краснодара», «Спартака» и ЦСКА
2025.07.09 09:29
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