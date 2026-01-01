Аргентинские клубы готовы арендовать игрока ЦСКА

К защитнику ЦСКА Рамиро ди Лусиано есть интерес у нескольких команд из Аргентины.

В числе клубов, заинтересованных в аренде футболиста, есть «Банфилд», из которого ди Лусиано переходил в московскую команду. При этом официальных предложений в ЦСКА пока что не поступало.

21-летний ди Лусиано в этом сезоне провел 3 матча за красно-синих.