Аргентинские клубы готовы арендовать игрока ЦСКА

К защитнику ЦСКА Рамиро ди Лусиано есть интерес у нескольких команд из Аргентины.
В числе клубов, заинтересованных в аренде футболиста, есть «Банфилд», из которого ди Лусиано переходил в московскую команду. При этом официальных предложений в ЦСКА пока что не поступало.
21-летний ди Лусиано в этом сезоне провел 3 матча за красно-синих.
- ЦСКА выкупил игрока у «Банфилда» в августе за 1,15 миллиона евро.
- Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»