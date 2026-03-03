РПЛ перенесла время матча 20-го тура

Пресс-служба РПЛ сообщила о переносе матча 20-го тура.
Встреча «Ростов» – «Балтика» состоится 7 марта, но вместо обозначенных ранее 16:30 по московскому времени начнется в 16:45.
РПЛ указала, что перенос состоялся по согласованию с основным вещателем – «Матч ТВ».
- «Ростов» в стартовом туре весенней части сезона чемпионата России проиграл в гостевом матче «Краснодару» со счетом 1:2. Команда испанского тренера Джонатана Альбы занимает 11-е место в турнирной таблице.
- «Балтика» в первом туре второй части сезона уступила в гостевой игре «Зениту» со счетом 0:1. Встреча запомнилась скандалом с отменой гола калининградцев. Команда Андрея Талалаева занимает пятое место.
- Лидирует в чемпионате России «Краснодар».
Источник: «Бомбардир»