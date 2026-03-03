РПЛ перенесла время матча 20-го тура

Пресс-служба РПЛ сообщила о переносе матча 20-го тура.

Встреча «Ростов» – «Балтика» состоится 7 марта, но вместо обозначенных ранее 16:30 по московскому времени начнется в 16:45.

РПЛ указала, что перенос состоялся по согласованию с основным вещателем – «Матч ТВ».