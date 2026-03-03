Заявление «Реала» по поводу тяжелой травмы Родриго

Пресс-служба «Реала» опубликовала заявление по поводу травмы нападающего Родриго.

«По результатам обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» в отношении нашего игрока Родриго, у него диагностированы разрыв передней крестообразной связки и разрыв латерального мениска на правой ноге», – написал клуб.

Футболист пропустит не менее полугода – на чемпионате мира-2026 не сыграет.