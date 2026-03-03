Заявление «Реала» по поводу тяжелой травмы Родриго

Пресс-служба «Реала» опубликовала заявление по поводу травмы нападающего Родриго.
«По результатам обследования, проведенного сегодня медицинской службой «Реала» в отношении нашего игрока Родриго, у него диагностированы разрыв передней крестообразной связки и разрыв латерального мениска на правой ноге», – написал клуб.
Футболист пропустит не менее полугода – на чемпионате мира-2026 не сыграет.
- Родриго вышел на замену на 54-й минуте в игре с «Хетафе», а перед этим он пропустил почти месяц из-за тендинита.
- После подтверждения травмы Родриго у «Реала» на ближайший матч с «Сельтой» остаются два форварда в заявке – Винисиус и Гонсало, так как Килиан Мбаппе получил повреждение, а Франко Мастантуоно пропустит игру из-за дисквалификации.
- 25-летний Родриго стоит 60 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Реала»