Лапорта объяснил увольнение Хави из «Барселоны»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, покинувший должность ради участия в новых выборах, рассказал об отставке Хави с поста главного тренера в 2024 году.
«Это не было импульсивным решением. Ситуацию изменили его слова. Хави говорил, что мы не будем конкурентоспособны еще два года. Также он хотел заменить десять игроков», – сообщил Лапорта.
- Хави возглавлял «Барсу» с ноября 2021 по июнь 2024 года.
- При нем команда выиграла 91 из 143 матчей при 23 ничьих и 29 поражениях.
- Тренер завоевал с каталонцами чемпионство и Суперкубок Испании.
Источник: AS