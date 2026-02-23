Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лапорта объяснил увольнение Хави из «Барселоны»

Вчера, 21:50

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, покинувший должность ради участия в новых выборах, рассказал об отставке Хави с поста главного тренера в 2024 году.

«Это не было импульсивным решением. Ситуацию изменили его слова. Хави говорил, что мы не будем конкурентоспособны еще два года. Также он хотел заменить десять игроков», – сообщил Лапорта.

  • Хави возглавлял «Барсу» с ноября 2021 по июнь 2024 года.
  • При нем команда выиграла 91 из 143 матчей при 23 ничьих и 29 поражениях.
  • Тренер завоевал с каталонцами чемпионство и Суперкубок Испании.

Еще по теме:
Лапорта сообщил, что Месси ушел из «Барсы» из-за денег: «Клуб стоит выше игроков» 9
Лапорта перед выборами лично помыл трибуну «Камп Ноу»
Быстров рассказал о звонке Аршавину от Лапорты с приглашением в «Барселону» 2
Источник: AS
Испания. Примера Барселона Хави Лапорта Жоан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Срыв трансфера «Спартака», влияние Сафонова на состав сборной Франции, покровитель Семака в «Зените» и другие новости
02:00
Генич высмеял Слуцкого за слова о журналистах
01:47
3
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе
01:38
1
Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля
01:14
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
00:57
2
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России
Вчера, 23:53
1
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
7
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»
Вчера, 23:36
39
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Все новости
Все новости
Лапорта объяснил увольнение Хави из «Барселоны»
Вчера, 21:50
Игрок «Реала» выбыл на 1-2 месяца
Вчера, 18:23
Экс-директор «Реала» подтвердил, что рассматривал Кержакова
Вчера, 16:09
1
Лапорта сообщил, что Месси ушел из «Барсы» из-за денег: «Клуб стоит выше игроков»
Вчера, 15:50
9
Арбелоа могут уволить из «Реала» на этой неделе
Вчера, 11:10
1
Кержаков: «Сказал «Реалу», что не хочу туда»
Вчера, 10:34
5
ФотоВ Испании появился мурал с Мостовым
Вчера, 00:33
4
ВидеоЛапорта перед выборами лично помыл трибуну «Камп Ноу»
Вчера, 00:15
Примера. «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0) и вернулась на 1-е место
22 февраля
«Людям тяжело»: Селюк рассказал о дорогой коммуналке в Испании
22 февраля
37
Полузащитник «Реала» выбыл на несколько недель
22 февраля
ВидеоБолельщики подрались с полицией после матча «Осасуна» – «Реал»
22 февраля
4
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна
22 февраля
2
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу
22 февраля
12
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
22 февраля
1
41-летний 2-кратный чемпион Европы спас «Овьедо» в матче с «Сосьедадом»
22 февраля
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны»
22 февраля
1
Примера. «Реал» неожиданно уступил в Памплоне (1:2)
21 февраля
8
Месси летом может вернуться в «Барселону»
21 февраля
Захарян сыграл впервые за 1,5 месяца и разочаровал болельщиков
21 февраля
4
В «МЮ» жалеют о сумме выкупа Рэшфорда, прописанной в арендном соглашении с «Барселоной»
20 февраля
3
Детского тренера обвинили в сексуальных преступлениях против 14-15-летних подростков
20 февраля
Известен первый летний трансфер «Барселоны» – за 70 миллионов
20 февраля
1
Стало известно, платила ли «Барселона» судьям
20 февраля
5
Президент «Барселоны» сделал заявление о скандальном судействе в матче с «Жироной»
17 февраля
2
«Атлетико» отклонил 120-миллионное предложение по своему игроку
17 февраля
Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»
17 февраля
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»
17 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 