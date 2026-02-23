Лапорта объяснил увольнение Хави из «Барселоны»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, покинувший должность ради участия в новых выборах, рассказал об отставке Хави с поста главного тренера в 2024 году.

«Это не было импульсивным решением. Ситуацию изменили его слова. Хави говорил, что мы не будем конкурентоспособны еще два года. Также он хотел заменить десять игроков», – сообщил Лапорта.