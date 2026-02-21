Примера. «Реал» неожиданно уступил в Памплоне (1:2)

«Реал» в 25-м туре Примеры проиграл на выезде «Осасуне». У мадридцев единственный гол забил Винисиус.

«Реал» рискует потерять лидерство по итогам тура. «Осасуна» поднялась на девятое место.

У «Осасуны» шесть матчей подряд без поражений. «Реал» прервал четырехматчевую победную серию.

«Осасуна» победила «Реал» впервые с 2011 года.