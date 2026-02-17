Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»

Сегодня, 08:36
1

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча с «Жироной». Каталонцы уступили в 24-м туре Примеры со счетом 1:2.

«В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у «Жироны». При контратаках, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были не очень хороши.

Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Мы допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться в прежнее русло и снова начать играть хорошо. Прямо сейчас у нас что-то не получается. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся.

У вас нет мнения об эпизоде с Кунде? Ладно, у меня его тоже нет», – сказал Флик.

  • «Барса» упустила лидерство в чемпионате Испании.
  • После 24-х туров Примеры отставание от лидирующего «Реала» составляет 2 очка.

Еще по теме:
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу» 4
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
Ямаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна» 2
Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Жирона
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1771312740
оборона просто дичь, жирона так рвала как никогда их, столько моментов во втором.
Ответить
Главные новости
Стала известна позиция «Спартака» по продаже Пруцева в «Локомотив»
14:50
1
Дивеев эмоционально высказался о ценах на квартиры в Петербурге
14:31
1
«Еле-еле уговорили»: легионер «Локомотива» настаивал на зимнем уходе из клуба
13:58
2
Генич – об игроке «Зенита»: «Это будет отличный трансфер для ЦСКА»
13:48
2
Моссаковский высказался о возможной блокировке телеграма
13:39
6
У России пока нет официального договора на матч с Мали
13:09
2
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
12:57
2
Гватемала отказалась от матча с Россией
12:03
10
Сильянов сказал, есть ли у Батракова звездная болезнь
11:57
Ротенберг и Нагорных поставили задачу «Локомотиву» на остаток сезона
11:02
8
Все новости
Все новости
«Атлетико» отклонил 120-миллионное предложение по своему игроку
14:57
«Райо Вальекано» – «Овьедо»: прогноз на матч 23 тура Примеры с коэффициентом 1.78
14:17
Бывшие судьи по-разному оценили скандальный эпизод из матча «Барселоны» с «Жироной»
10:24
Реакция вратаря «Барселоны» на поражение от «Жироны»
09:42
«Барселону» призвали сняться с чемпионата: «Лига прогнила, все спланировано и подстроено»
09:14
17
Экс-директор «Барселоны» двумя словами оскорбил судей матча с «Жироной»
08:51
3
Флик прокомментировал поражение «Барселоны» от «Жироны»
08:36
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
00:59
7
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
Вчера, 19:51
Винисиус раскрыл свою слабость
Вчера, 08:17
ФотоЯмаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна»
Вчера, 00:58
2
Примера. «Атлетико» после 4:0 с «Барсой» проиграл 0:3 «Райо Вальекано»
15 февраля
«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»
15 февраля
6
Винисиус обогнал Неймара по голам в Примере
15 февраля
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
15 февраля
ФотоДевушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля
15 февраля
9
В Испании назвали 6 игроков, которые летом усилят состав «Реала»
15 февраля
2
Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не сыграл с «Сосьедадом»
15 февраля
Арбелоа – об игроке «Реала»: «Выходит за рамки статистики – повезло, что он у нас есть»
15 февраля
Экс-судья Фернандес заявил о двух ошибках в пользу «Реала» в игре с «Сосьедадом»
15 февраля
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
15 февраля
«Барселона» опубликовала решительные требования насчет судейства
14 февраля
Известен слоган Лапорты на президентских выборах в «Барселоне»
14 февраля
2
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»
13 февраля
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
13 февраля
1
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»
13 февраля
15
Испанский клуб получил трансферный бан до 2028 года
12 февраля
Захарян восстановился от травмы – он пропустил месяц
12 февраля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 