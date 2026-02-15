Экс-судья Фернандес заявил о двух ошибках в пользу «Реала» в игре с «Сосьедадом»

Экс-судья Павел Фернандес прокомментировал эпизоды с назначениями 11-метровых в матче 24-го тура Ла Лиги «Реал» – «Реал Сосьедад» (4:1).
«19-я минута. Пенальти в пользу «Реал Сосьедад». Хейсен сбивает Янхеля Эрреру, не имея возможности сыграть в мяч. Это пенальти.
24-я минута. Пенальти в пользу «Реала». Арамбуру коленом касается Винисиуса. Контакт есть, но для назначения пенальти этого недостаточно. Пенальти назначен ошибочно.
45-я минута. Пенальти в пользу «Реала». Очередной нырок Винисиуса в борьбе с Арамбуру. Это не пенальти. Где ВАР?» – написал Фернандес.
- Винисиус реализовал два пенальти у «Реала» на 25-й и 48-й минутах. У «Сосьедада» с 11-метрового забил Микель Оярсабаль. С игры у «Реала» забили Гонсало Гарсия на 5-й минуте и Федерико Вальверде на 31-й.
- «Мадрид» выиграл 8-й матч подряд в Ла Лиге.
Источник: страница Павла Фернандеса в соцсети X