Мбаппе уличили в звездной болезни

Травмированный нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе проводит эту неделю на родине. Звезду повсюду поджидают болельщики, желающие получить автограф или сделать фото.

Однако Мбаппе не проявляет любезность: пробегает мимо фанатов, одного даже оттолкнул, чтобы тот не мешал идти к автомобилю.