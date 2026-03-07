Мбаппе уличили в звездной болезни

Травмированный нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе проводит эту неделю на родине. Звезду повсюду поджидают болельщики, желающие получить автограф или сделать фото.
Однако Мбаппе не проявляет любезность: пробегает мимо фанатов, одного даже оттолкнул, чтобы тот не мешал идти к автомобилю.
- Француз из-за травмы не играет с 21 февраля.
- У Мбаппе растяжение связок левого колена. Ему не потребуется операция.
- В этом сезоне форвард провел за «Реал» 33 матча, забил 38 голов и сделал 6 ассистов.
- 27-летний спортсмен стоит 200 миллионов евро. Он пришел в «Реал» в 2024 году свободным агентом из французского «ПСЖ».
- Мбаппе – чемпиона мира 2018 года. За сборную Франции игрок провел 94 встречи, забил 55 голов.
Источник: «Бомбардир»