Батраков потерял единоличное лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

В списке бомбардиров сезона чемпионата России оформилось двоевластие.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил «Ростову» и достиг отметки в 11 голов. Сальвадорец догнал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Теперь они делят лидерство.

Формальным лидером остается Батраков, поскольку у него меньше голов с пенальти – два против четырех у Хиля.