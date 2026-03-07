Батраков потерял единоличное лидерство в гонке бомбардиров РПЛ

В списке бомбардиров сезона чемпионата России оформилось двоевластие.
Нападающий «Балтики» Брайан Хиль забил «Ростову» и достиг отметки в 11 голов. Сальвадорец догнал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Теперь они делят лидерство.
Формальным лидером остается Батраков, поскольку у него меньше голов с пенальти – два против четырех у Хиля.
- Брайан, в отличие от Батракова, проводит дебютный сезон в РПЛ. Прежде он выступал с «Балтикой» в Первой лиге.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча 20-го тура «Ростов» – «Балтика».
- Калининградцы, если удержат победу, опередят ЦСКА и поднимутся на четвертое место турнирной таблицы.
Источник: «Бомбардир»