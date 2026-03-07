Новая информация о жене и ребенке Умярова, застрявших в атакуемых ОАЭ

Супруга полузащитника «Спартака» Наиля Умярова Алина опубликовала новый пост в социальной сети.

Девушка сообщила, что она с ребенком вернулась из ОАЭ, где оказалась в сложной ситуации. Воздушное пространство Эмиратов закрывали из-за атак Ирана.

«Мы дома. Ну и квест был улететь домой», – написала Умярова.

Удары по ОАЭ со стороны Ирана начались на прошлой неделе как ответ на американо-израильское нападение.

Попадание случилось, в частности, в пятизвездочный отель в Дубае. Есть погибшие.

Обострение вызвано желанием США не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Взаимные удары продолжаются, количество погибших увеличивается.

Фото: соцсети Алины Умяровой