Генич одним словом отреагировал на безжалостную выходку «Динамо» в адрес «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на выходку «Динамо» в адрес «Спартака» после кубкового матча (5:2).

Бело-голубые опубликовали провокационную картинку, в которой можно считать оскорбительную для «Спартака» кричалку.

«Дерзко», – оценил Генич.