Генич одним словом отреагировал на безжалостную выходку «Динамо» в адрес «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на выходку «Динамо» в адрес «Спартака» после кубкового матча (5:2).
Бело-голубые опубликовали провокационную картинку, в которой можно считать оскорбительную для «Спартака» кричалку.
«Дерзко», – оценил Генич.
- «Спартак» проиграл первый же матч в Москве под руководством Хуана Карлоса Карседо. Встреча прошла на динамовском стадионе «ВТБ Арена».
- Ответная встреча пройдет на «Лукойл Арене» 18 марта. «Спартаку» для перевода матча в серию пенальти нужно победить с разницей в три мяча.
- Проигравший по итогам двухматчевого противостояния вылетит в Путь регионов, где права на поражение уже не будет. Победитель противостояния в финале Пути РПЛ встретится либо с ЦСКА, либо с «Краснодаром».
Источник: телеграм-канал Константина Генича