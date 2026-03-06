Введите ваш ник на сайте
Генич осудил поступок ЦСКА

6 марта, 21:44
14

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ», заявил, что ЦСКА не должен был публиковать кадры из раздевалки «Краснодара» после матча Кубка России.

  • ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1) в Москве в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • После игры руководитель медицинского департамента «армейцев» Эдуард Безуглов выложил видео из гостевой раздевалки, которую занимал «Краснодар».
  • Ответный матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 17 марта на поле «быков».

«На мой взгляд, неэтично со стороны клуба-хозяина это все выкладывать. Не стоит этого делать. Я думаю, что это переключение внимания, чтобы начали обсуждать: «Вот, ЦСКА молодцы, оставляли гостевую раздевалку чистой». Это право ЦСКА – оставлять такую раздевалку, мягкую игрушку и писать: «До встречи в Москве».

Это абсолютно нормальная тестостероновая раздевалка, где футболисты, только что проигравшие такой горячий матч, на эмоциях все с себя поскидывали, тейпы побросали... Зачем это снимать и выкладывать?» – сказал Генич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА Генич Константин
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1772826131
Генич наверное по жизни сви...нья
Ответить
Император 1
1772826338
А такими мр@зя.ми, как Краснодар, быть нормально
Ответить
bratskij
1772827149
Ты видать сам такой раз за таких же заступаешься.
Ответить
4епуха
1772828790
Генич же сам обиженный
Ответить
boris63
1772843709
Не Гиенычу указывать как поступать ЦСКА, страна должна знать своих "героев".
Ответить
jerry093
1772844435
футболист говорит о футболе, хоккеист о хоккее, а расист ... пусть скажут спасибо, что без бананов уехали.
Ответить
Foxitkuban
1772860371
Абсолютно по делу
Ответить
RUSARM
1772896043
генич много стал балаболить и не в ту степь,особенно после его высера про Глебова!!
Ответить
