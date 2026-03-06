Генич осудил поступок ЦСКА

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ», заявил, что ЦСКА не должен был публиковать кадры из раздевалки «Краснодара» после матча Кубка России.

ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1) в Москве в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

После игры руководитель медицинского департамента «армейцев» Эдуард Безуглов выложил видео из гостевой раздевалки, которую занимал «Краснодар».

Ответный матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 17 марта на поле «быков».

«На мой взгляд, неэтично со стороны клуба-хозяина это все выкладывать. Не стоит этого делать. Я думаю, что это переключение внимания, чтобы начали обсуждать: «Вот, ЦСКА молодцы, оставляли гостевую раздевалку чистой». Это право ЦСКА – оставлять такую раздевалку, мягкую игрушку и писать: «До встречи в Москве».

Это абсолютно нормальная тестостероновая раздевалка, где футболисты, только что проигравшие такой горячий матч, на эмоциях все с себя поскидывали, тейпы побросали... Зачем это снимать и выкладывать?» – сказал Генич.