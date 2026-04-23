  • Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»

Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»

Сегодня, 13:12
4

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о назначении пенальти в ворота его команды в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

  • На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Дивеева в своей штрафной.
  • Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый – удар с «точки» отразил голкипер питерцев Денис Адамов.

– Не в первом матче спорный пенальти в пользу разных команд. Есть объяснение, почему?

– Я не знаю, я не могу за них говорить. Как трактуются пенальти у нас вообще в российском футболе? Я уже говорил пример – игра «Сочи»«Крылья Советов», эпизод с Рахмановичем. Почему его не поставили? У меня вопросы, как они это трактуют?

Потом был момент с Бителло в матче «Динамо» – «Краснодар», когда Пальцев сфолил, якобы он не видел. Я тоже не видел, когда играл за ЦСКА с «Ахматом», но мне дали прямую красную. Хотя я в атаке был. Я уже просто не понимаю.

– Как ты себе объясняешь такие решения?

– Я не знаю. Я не могу ничего объяснить. Не понимаю просто. Почему, как, меняет мяч траекторию, не меняет мяч траекторию, попал в руку, не попал. Объясните, почему, я не понимаю.

Мне просто интересно, что они скажут. Я врать не собираюсь. Я бы сказал, если бы почувствовал касание. Но я его не почувствовал. Вот в чем прикол.

Даже вспомните момент в матче со «Спартаком», Зобнин меня прокидывал, а я ногу ставил. Да, я коснулся, пенальти не поставили. Но по мне это тоже не пенальти, потому что я в мяч сыграл. Чуть‑чуть касание было – да. Я уже просто не понимаю, честно говорю.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 56 очками после 26 туров, «Краснодар» отстает на 2 балла, сыграв на матч меньше. «Локомотив» занимает 3-е место с 49 очками.
  • Дивеев перешел в «Зенит» в январе и провел 11 матчей за петербуржцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дивеев Игорь Сухой Алексей
Интерес
1776944659
А я верю Бакаеву-он видел, и даже слышал! Ты, Игорёха, беглый слепоглухонемой неудачник!Ставь бутыль своему соучастнику конфуза из "Ростова", он спас твою репутацию и положение в "Зените".Думаешь, если бы он забил, то тебе сейчас дали бы так вольно рассуждать? Загнали бы под веник, как нашкодившую мышь.
vvv123
1776947999
А зачем тебе чувствовать касание, если судья и ВАР есть? ВАР далеко сидит, но все видит. Особенно если заказчик рядом!
Good_win_ФКСМ
1776950150
еще бы ты почувствовал касание, влекущее пенальти)))) на видео четко видно касание мяча, остальное - к офтальмологу на прием)
balam
1776950839
Игорька педикулез сразил тоже,в рассвете сил
