Назван лучший игрок сборной России

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Египта и России.

Впечатлениями от просмотра поделился бывший журналист «Советского спорта» и «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Максим Глушенков с запасом лучший игрок сборной России. Он первым должен уехать в хорошую команду. Даже раньше Батракова. Сергеев тяжелый», – написал Егоров.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Египте. Встреча проходит на стадионе в Каире.