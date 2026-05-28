Назван лучший игрок сборной России

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборными Египта и России.
Впечатлениями от просмотра поделился бывший журналист «Советского спорта» и «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Максим Глушенков с запасом лучший игрок сборной России. Он первым должен уехать в хорошую команду. Даже раньше Батракова. Сергеев тяжелый», – написал Егоров.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Египте. Встреча проходит на стадионе в Каире.
- Глушенков в «Зените» с 2024 года. Игрока купили у «Локомотива».
- С «Зенитом» Максим стал чемпионом России в минувшем сезоне.
- Ранее Глушенков выступал за «Спартак», где закрепиться не сумел.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова