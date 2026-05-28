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Титов ждет от «Спартака» Суперкубок и чемпионство

28 мая, 18:35
4

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от кубкового суперфинала против «Краснодара».

«Классный матч. И «Спартак», и «Краснодар» играли без центра поля, особенно во втором тайме. И те, и другие любят атаковать. Моментов масса была.

Но самое главное впечатление – это атмосфера. Процентов 85‑90 было наших болельщиков. Красно-белые «Лужники» навеяли эмоции, воспоминания, как было в наше время, когда на каждый матч Лиги чемпионов приходило по 85-90 тыс. зрителей. Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось.

Теперь ждeм Суперкубок, а дальше – чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше», – сказал Титов.

  • С 5 января главным тренером «Спартака» стал испанец Хуан Карлос Карседо.
  • Красно-белые стали 4-ми в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России.
  • 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в суперкубковом матче.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (4)
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Прокс
1779984333
Комментарий скрыт модератором
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Garrincha58
1779986028
и ещё ушастого в ЛЧ
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Литейный 4 (returned)
1779987100
Титов что там под бромонтаном до сих пор? 🤢
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Цугундeр
1779989891
))) Титу запретили молотить, позвали кашу есть..) Вот , уроды..))))
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