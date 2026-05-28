Титов ждет от «Спартака» Суперкубок и чемпионство

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от кубкового суперфинала против «Краснодара».

«Классный матч. И «Спартак», и «Краснодар» играли без центра поля, особенно во втором тайме. И те, и другие любят атаковать. Моментов масса была.

Но самое главное впечатление – это атмосфера. Процентов 85‑90 было наших болельщиков. Красно-белые «Лужники» навеяли эмоции, воспоминания, как было в наше время, когда на каждый матч Лиги чемпионов приходило по 85-90 тыс. зрителей. Уверен, что все болельщики получили удовольствие. И наконец-то это случилось.

Теперь ждeм Суперкубок, а дальше – чемпионство. Нужно всем сделать выводы и двигаться дальше», – сказал Титов.