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Егор Титов
Егор Титов
Завершил карьеру
29 мая 1976 (50)
| Полузащитник
186 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
14 сентября
8
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
12 сентября
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
7 сентября
2
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
28 августа
5
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
24 августа
23
Титов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Зенитом»
22 августа
12
Титов сказал, сколько новичков еще нужно «Спартаку» для чемпионства
4 августа
3
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
4 августа
1
Титов – о матче на Суперкубок с «Зенитом»: «Стадион будет процентов на 70 спартаковский»
10 июля
20
Титов высказался о конкуренции среди вратарей «Спартака»
28 июня
5
Титов дал прогноз на «Спартак» в новом сезоне
27 июня
1
Титов прокомментировал отъезд спартаковца Умярова в Европу
27 июня
7
Титов описал Карседо двумя словами
27 июня
9
Комбаров определил топ-3 игроков в истории России
18 июня
3
Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова
29 мая
6
Титов ждет от «Спартака» Суперкубок и чемпионство
28 мая
4
Титов – о приглашении Дзюбы в «Спартак»: «Надо уметь прощать»
28 мая
15
Титов предложил город для проведения Суперкубка «Спартак» – «Зенит»
26 мая
9
Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
25 мая
11
Павлюченко назвал лучшего экс-партнера по команде
16 мая
1
Фото
Радимов выложил фото с легендами «Спартака»
9 мая
27
Реакция Титова на допинг-скандал Заболотного
8 мая
7
Титов ответил на вопрос, когда «Спартак» станет чемпионом
3 мая
2
Титов одним словом охарактеризовал судейство Карасева в матче «Крылья» – «Спартак»
1 мая
17
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
24 апреля
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
24 апреля
2
Титов сравнил «Зенит» с собакой породы алабай
20 апреля
22
Перед «Спартаком» поставили задачу на остаток сезона
9 апреля
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Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»
9 апреля
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