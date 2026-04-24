Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»

Бывший спартаковец Егор Титов поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».

«Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

– Чего «Спартаку» не хватило для положительного результата? Можно ли винить Карседо за то, что он убрал Угальде? «Спартак» 15 минут играл без нападающего, центральные защитники «Краснодара» разобрались, что на них не оказывается давление, пошли вперед, и защитник Жубал забил победный мяч. Или же это совпадение, и «Спартаку» банально не повезло?

– То, что поменяли Угальде, и Барко опять играл нападающего… Такое уже было в предыдущих матчах. Если это работало – почему бы не попробовать еще раз, и Карседо именно это и сделал. Мы знаем, что есть штатный нападающий Ливай Гарсия, который получает мало времени, но сравнение по результативности – в пользу Угальде. Поэтому надо исходить и из этого. Работа нападающего – забивать, отдавать, быть полезным команде. Поэтому я понимаю, почему было вот такое решение.

«Спартак» этот матч провел очень достойно. У меня складывалось впечатление, что «Спартак» точно не проиграет. В ложе мы обменивались мнениями. Все говорили то же самое, хотя и добавляли: «Лишь бы не сглазить». То есть команда доминировала. И это мы говорим о матче против претендента на чемпионство. Поэтому здесь больше плюсов, чем минусов.