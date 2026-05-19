Агент Батракова оценил реальность трансфера в «Зенит»

Вчера, 20:00
5

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на новость об интересе «Зенита» к игроку.

«На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит» захочет сделать предложение, сначала ему следует обратиться в «Локомотив».

Реально ли это? В наше время нельзя исключать никаких вариантов развития событий. Сегодня мы видим следующим этапом карьеры Батракова большой европейский чемпионат.

Функции выкупа для команд РПЛ в его контракте не предусмотрено. Поэтому для внутрироссийского трансфера придется договариваться и явно не в рамках тех цифр, что прописаны выкупными для Европы [20 млн евро].

Ведь отпустить его в другой клуб РПЛ для «Локо» означает усилить прямого конкурента», – сказал Кузьмичев.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро.
  • Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Батраков Алексей
Комментарии (5)
Давид59
1779214192
Агент футболиста кормится исключительно на продажах своего подопечного. И чем больше цена, тем больше заработок. Поэтому ему до лампочки, РПЛ или Европа. Кто предложит больше, тот и покупатель. Если, конечно сам Батраков будет не против. А тут сразу видно: Кузьмичёв набивает цену.
IVANRUS777
1779217226
Очень надеюсь, что уедет в Европу. Если любит футбол и хочет получать от него удовольствие и развиваться дальше, как футболист, то надо уезжать отсюда. ПСЖ был бы идеальным вариантом конечно)
R_a_i_n
1779217862
Агенты худшее, что есть в нашем футболе. Ну после газпрёма конечно!
Александр.Т.
1779253431
Дядя Миллер позвонит Ротенбергу и вопрос решится)
Garrincha58
1779260395
😢 не будет этого
