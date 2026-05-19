Агент Батракова оценил реальность трансфера в «Зенит»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на новость об интересе «Зенита» к игроку.

«На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит» захочет сделать предложение, сначала ему следует обратиться в «Локомотив».

Реально ли это? В наше время нельзя исключать никаких вариантов развития событий. Сегодня мы видим следующим этапом карьеры Батракова большой европейский чемпионат.

Функции выкупа для команд РПЛ в его контракте не предусмотрено. Поэтому для внутрироссийского трансфера придется договариваться и явно не в рамках тех цифр, что прописаны выкупными для Европы [20 млн евро].

Ведь отпустить его в другой клуб РПЛ для «Локо» означает усилить прямого конкурента», – сказал Кузьмичев.