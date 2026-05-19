Агент Батракова оценил реальность трансфера в «Зенит»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на новость об интересе «Зенита» к игроку.
«На сегодняшний день никакой информации по этому вопросу нет. Если «Зенит» захочет сделать предложение, сначала ему следует обратиться в «Локомотив».
Реально ли это? В наше время нельзя исключать никаких вариантов развития событий. Сегодня мы видим следующим этапом карьеры Батракова большой европейский чемпионат.
Функции выкупа для команд РПЛ в его контракте не предусмотрено. Поэтому для внутрироссийского трансфера придется договариваться и явно не в рамках тех цифр, что прописаны выкупными для Европы [20 млн евро].
Ведь отпустить его в другой клуб РПЛ для «Локо» означает усилить прямого конкурента», – сказал Кузьмичев.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что он интересен «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».