Федотов проанализировал судейство Карасева в матче «Ростов» – «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку работе Сергея Карасева, обслуживавшего игру 30-го тура между «Ростовом» и «Зенитом».

Карасев на 13-й минуте назначил пенальти в пользу «Зенита».

11-метровый реализовал Александр Соболев – этот гол стал единственным в матче.

На 73-й минуте судья удалил защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

«На девятой минуте Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной площади. По видео это похоже на тычок, по факту – именно удар. Для чего игрок «Ростова» это делал – вопрос к нему.

Карасeв видеть эпизод не мог, Кукуян на ВАР правильно вмешался. Во-первых, это безрассудные действия, как по итогу и определил Карасeв. Во-вторых, мяч был в игре, ВАР это отдельно проверял. Соответственно, это фол и 11-метровый.

Здравый смысл со стороны Карасeва – отмена двойного наказания и жeлтая за грубую игру, я это решение поддерживаю. Но если бы такое произошло не в штрафной, думаю, арбитр 100% показал бы прямую красную.

Абсолютно непонятна логика Миронова. И в этом, и в следующем сезоне это тоже всегда будет пенальти.

На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасeва смотреть фол Чистякова на лишение явной возможности забить гол. Многих почему-то смутило, что эпизод произошeл возле боковой линии. Но на стоп-кадре хорошо видно, что мяч двигался в сторону ворот и лишь закрутившись ушeл по прямой. Никто не мешал Венделу на скорости врываться в штрафную и бить по воротам.

Правильное решение Кукуяна. Карасeв, наверное, сам разобраться не мог – это одна из самых сложных точек поля для судейства. Арбитр сходил к монитору и удалил защитника «Ростова».

Оценка не снижается, но и не повышается, хотя матч можно было отнести к категории повышенной сложности», – резюмировал Федотов.