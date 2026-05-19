  • Федотов проанализировал судейство Карасева в матче «Ростов» – «Зенит»

Федотов проанализировал судейство Карасева в матче «Ростов» – «Зенит»

Вчера, 17:33
33

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку работе Сергея Карасева, обслуживавшего игру 30-го тура между «Ростовом» и «Зенитом».

  • Карасев на 13-й минуте назначил пенальти в пользу «Зенита».
  • 11-метровый реализовал Александр Соболев – этот гол стал единственным в матче.
  • На 73-й минуте судья удалил защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

«На девятой минуте Миронов для чего-то ударил Педро в штрафной площади. По видео это похоже на тычок, по факту – именно удар. Для чего игрок «Ростова» это делал – вопрос к нему.

Карасeв видеть эпизод не мог, Кукуян на ВАР правильно вмешался. Во-первых, это безрассудные действия, как по итогу и определил Карасeв. Во-вторых, мяч был в игре, ВАР это отдельно проверял. Соответственно, это фол и 11-метровый.

Здравый смысл со стороны Карасeва – отмена двойного наказания и жeлтая за грубую игру, я это решение поддерживаю. Но если бы такое произошло не в штрафной, думаю, арбитр 100% показал бы прямую красную.

Абсолютно непонятна логика Миронова. И в этом, и в следующем сезоне это тоже всегда будет пенальти.

На 72-й минуте Кукуян правильно позвал Карасeва смотреть фол Чистякова на лишение явной возможности забить гол. Многих почему-то смутило, что эпизод произошeл возле боковой линии. Но на стоп-кадре хорошо видно, что мяч двигался в сторону ворот и лишь закрутившись ушeл по прямой. Никто не мешал Венделу на скорости врываться в штрафную и бить по воротам.

Правильное решение Кукуяна. Карасeв, наверное, сам разобраться не мог – это одна из самых сложных точек поля для судейства. Арбитр сходил к монитору и удалил защитника «Ростова».

Оценка не снижается, но и не повышается, хотя матч можно было отнести к категории повышенной сложности», – резюмировал Федотов.

рылы
1779201262
щас нам хряки всё расскажут.
Ответить
Semenycch
1779201723
Все верно! Парнокопытное стадо, где поросячий визг?
Ответить
FROLL007
1779201751
Единственный раз, когда Карась не засудил Зенит и честно отработал матч. Гыгыгы
Ответить
Номэд
1779202352
Когда-то ветеринар пучился крича, что этот бывший весь проспартаковский. Что теперь скажешь, ветеринар? И, кстати этот же федотов рассказывал, что пеналь, назначенный кукуяном в пользу бом.жей с махачкалой был правильно назначен. Тот самый пеналь, который эск был признан ошибочным. И кстати с ростовом на вар был тот же самый кукуян, который и позвал карася к монитору. В общем круговорот гов.. провшивых в природе (рпл). Позор вшивым!
Ответить
VVM1964
1779202690
Не удивлюсь, если Миронов купит себе новый хороший, дорогой автомобиль !)...
Ответить
Argon
1779205225
Да чего сопли жевать и обсуждать судейство в матче Зенита? Краснодар сам отдал чемпионство в матче с Динамо. Все это прекрасно понимают.
Ответить
theonewhoisnotafraidofyou
1779206664
Игроков сриптака ловили на допинге, сами бывшие игроки свинарни признавались, что играли договорняки, а покупает всё Газпром у них. Настолько беспомощность перетекла в ущербность и никчемность у розовых, медали слили, и кубок без шансов взять, но всегда можно поплакать в сторону чемпиона, и обладателя двух кубков из Европы, при этом с пальцем в жопе утешая себя играми в 90х.
Ответить
Play
1779206786
Федотов явно где-то тёпленькое местечко насасывает, ну вспомните ещё пару лет назад, да он никогда на сторону действующих судей не вставал. Какие бы не были решения, Федотов всегда говорил, что судья накосячил. А в этом сезоне ни одного критического комментария.
Ответить
NewLife
1779207269
Этот "эксперт" уже давно стал бом.же подстилкой, наверное на хорошем содержании у лелика.
Ответить
Император 1
1779221985
С пенальти не согласен, красная была
Ответить
