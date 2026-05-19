Шварц запросил высокую зарплату в «Динамо» по двум причинам

«Динамо» обсуждает со Сандро Шварцем условия возможного возвращения на пост главного тренера.

Сейчас стороны ведут переговоры о заключении контракта с зарплатой 2,4 миллиона евро в год.

Изначально немецкий специалист просил 3 миллиона за сезон, но позднее снизил требования.

Шварц хочет такой высокий оклад по двум причинам: риски из-за работы в России и интерес со стороны клуба Бундеслиги, которому потенциально придется отказать.