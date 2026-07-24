Вероятность отъезда Тюкавина в Европу оценена в 70%

Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность трансфера нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

– Я знаю, что есть разные европейские команды, интересующиеся Тюкавиным, но решения по его покупке они не предпринимали. Это команды из Италии, Франции и Испании – не могу разглашать конкретные клубы.

– Данные команды способны заплатить «Динамо» 20 миллионов евро отступных за Тюкавина?

– Это его реальная цена, поэтому да. Есть клубы, способные ее потянуть.

– Во сколько процентов вы можете оценить вероятность ухода Тюкавина в Европу в ближайший год?

– Процент высокий – где-то 70%. Я уверен, что по нему будет достаточно интересных предложений.

– Если «Динамо» не продаст Тюкавина, у него упадет мотивация играть за бело-голубых?

– Поживем – увидим. Ему еще надо остаться. Любой профессионал, а Костя, насколько мне известно, является таковым, понимает, что это жизнь, и рынок не всегда складывается так, как хочется игроку и его агенту. Поэтому, я уверен, что Тюкавин готов к любому сценарию.