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Вероятность отъезда Тюкавина в Европу оценена в 70%

Сегодня, 08:27
9

Португальский агент Паулу Барбоза оценил вероятность трансфера нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

– Я знаю, что есть разные европейские команды, интересующиеся Тюкавиным, но решения по его покупке они не предпринимали. Это команды из Италии, Франции и Испании – не могу разглашать конкретные клубы.

– Данные команды способны заплатить «Динамо» 20 миллионов евро отступных за Тюкавина?

– Это его реальная цена, поэтому да. Есть клубы, способные ее потянуть.

– Во сколько процентов вы можете оценить вероятность ухода Тюкавина в Европу в ближайший год?

– Процент высокий – где-то 70%. Я уверен, что по нему будет достаточно интересных предложений.

– Если «Динамо» не продаст Тюкавина, у него упадет мотивация играть за бело-голубых?

– Поживем – увидим. Ему еще надо остаться. Любой профессионал, а Костя, насколько мне известно, является таковым, понимает, что это жизнь, и рынок не всегда складывается так, как хочется игроку и его агенту. Поэтому, я уверен, что Тюкавин готов к любому сценарию.

  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (9)
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Дубина
1784872690
Костя иди к цыганям до блох за деньгой и успокойся))) ЗПРФ...
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Willow
1784873041
Игроку и его агенту... Агенты - это пиявки, которые не нужны для футбола.
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ТяжелаяАртиллерия
1784874924
Да ни кто не будет отдавать за него 20 миллионов, он столько не стоит, а Зенит не будет сильно переплачивать. Костя в жопе!
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NewLife
1784876282
Это не может быть правдой, так как проценты подсчитаны на недружественном компутере с окнами или яблоками. Считайте на суверенных скрепных, тогда посмотрим😄😄
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Айболид
1784877335
Этим барбосам лишь бы прОценты повышать...
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aldo conte
1784877453
Любимая забава "деятелей" из "великой" футбольной державы - России обсуждать как большие, средние и прочие мелкие клубы из Европы жаждут заполучить футболистов из страны, которая давно уже живёт своим мирком на задворках мирового футбола.
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baggio80
1784877942
В Азербайджан поедет. )))))))))))) Тоже Европа или Армению.
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Romeo 123
1784878200
Лет 5 уже тюкавин едет в Европу по мнению агента
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k611
1784883753
Сказки дедушки Ремуса...
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