Мостовой оценил возможный переход Бориско в ЦСКА

Александр Мостовой высказался о возможном переходе вратаря «Балтики» Максима Бориско в ЦСКА.

«Игорь [Акинфеев] травмирован и неизвестно, когда вернeтся. Вратари нужны, поэтому ЦСКА правильно делает, что покупает Бориско. Это достойный кандидат на место основного вратаря, но есть Тороп, который тоже один из кандидатов.

Два вратаря всегда нужны в команде. Просто Игорь приучил, что второй вратарь не нужен. Мы много лет не знали, кто у ЦСКА второй вратарь (смеeтся)», – сказал Мостовой.