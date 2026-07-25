В «Динамо» отреагировали на 0:0 с «Крыльями»: «Впечатление противоречивое»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ничью с «Крыльями Советов».

«Динамо» сыграло 0:0 с «Крыльями» в 1-м туре РПЛ.

Это была первая игра после возвращения для главного тренера Сандро Шварца.

Бело-голубые нанесли по воротам соперника 22 удара.

«Впечатление противоречивое. С одной стороны потеряли очки, с другой – первый тайм понравился. Есть над чем работать. Во всем поддерживаем тренерский штаб, команду.

Я бы не хотел оценивать арбитра. Для первого матча на этом уровне неплохо. Судейство не было в пользу какой‑то из сторон», – сказал Пивоваров.