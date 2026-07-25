Кержаков назвал 2 клуба, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков назвал две команды, которые будут соперничать с петербуржцами за первое место в РПЛ.
Я бы назвал «Спартак» и «Краснодар». «Спартак» стал сильнее. Посмотрим, как они будут в сезоне действовать. Мне кажется, просто эти две команды на данный момент сильнее других, – сказал Кержаков.
- «Зенит» – действующий победитель РПЛ. В прошлом сезоне команда Сергея Семака на два очка опередила «Краснодар».
- В 1-м туре нового сезона чемпионата России сине-бело-голубые сыграют с «Акроном». Игра начнется сегодня в 16:15 мск.
Источник: «Матч ТВ»