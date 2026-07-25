Парада поделился впечатлениями от дебюта за «Спартак»

Новичок «Спартака» Виктор Парада дебютировал в матче 1-го тура РПЛ против «Родины» (3:0).

– Матч был сложный, в самом начале не всеe получалось. Было сложно контролировать и обрабатывать мяч, как хотелось. Но после второго гола игра пошла проще. Результат справедливый.

– Впечатления от дебюта за «Спартак»?

– Я очень рад быть в команде, в целом. Я здесь две недели, то, как работает тренер, мне нравится, понимаю что хочет тренер. Надеюсь, что буду понимать все задумки тренера. Большой стадион, рад играть с такой атмосферой и большим количеством болельщиков.