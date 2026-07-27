«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего

Мадридский «Реал» согласовал трансфер вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. Сумма сделки с учетом бонусов может достигнуть 135 миллионов евро.

Фиксированная часть перехода составит 115–120 миллионов евро, еще около 15 миллионов заложены в виде бонусных выплат. Если «Реал» активирует все надбавки, ивуариец станет самым дорогим приобретением в истории мадридского клуба.