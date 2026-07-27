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«Реал» заплатит 120 миллионов за 19-летнего нападающего

Вчера, 21:48

Мадридский «Реал» согласовал трансфер вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде. Сумма сделки с учетом бонусов может достигнуть 135 миллионов евро.

Фиксированная часть перехода составит 115–120 миллионов евро, еще около 15 миллионов заложены в виде бонусных выплат. Если «Реал» активирует все надбавки, ивуариец станет самым дорогим приобретением в истории мадридского клуба.

  • В минувшем сезоне Бундеслиги Диоманде провел 33 матча, забил 12 мячей и отдал 8 голевых передач.
  • «РБ Лейпциг» купил вингера год назад у испанского «Леганеса» за 20 миллионов евро.
  • Диоманде выступал на чемпионате мира-2026.

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Источник: ESPN
Германия. Бундеслига Испания. Примера РБ Лейпциг Реал Диоманде Ян
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